2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı

Mevcut verilere göre, yüzde 50 faiz oranı üzerinden hesaplanan 2 milyon TL’lik bir yatırımın, 32 günlük (1 aylık) brüt faiz getirisi yaklaşık 87 bin TL'ye ulaşıyor. Net kazanç ise, stopaj kesintisi sonrası 74 ila 78 bin TL arasında değişiyor.