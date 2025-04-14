2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı

Nisan ayında yükselişe geçen mevduat faiz oranları yatırımcının rotasını yeniden vadeli hesaplara çevirdi. 2 milyon TL'lik yatırımın 32 günlük getirisi rekor seviyeye yaklaştı. İşte banka banka faiz oranları ve güncel getiri hesaplaması...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında verdiği sıkı para politikası sinyalleri, Nisan ayında mevduat piyasalarında güçlü bir dalga yarattı. Bankalar arasında artan rekabetle birlikte, vadeli mevduat faiz oranları Nisan ortasında yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi.

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 2

Özellikle büyük tutarlı mevduat sahipleri için, faiz getirileri yeniden dikkat çekici hale geldi. Faizlerdeki bu artış, özellikle kısa vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar için cazip fırsatlar sundu.

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 3

Mevcut verilere göre, yüzde 50 faiz oranı üzerinden hesaplanan 2 milyon TL’lik bir yatırımın, 32 günlük (1 aylık) brüt faiz getirisi yaklaşık 87 bin TL'ye ulaşıyor. Net kazanç ise, stopaj kesintisi sonrası 74 ila 78 bin TL arasında değişiyor.

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 4

Bankadan bankaya farklılık gösteren oranlar, yatırımcıların en yüksek faizi sunan bankayı seçmesini daha önemli hale getiriyor. Özellikle yüksek meblağlarda, küçük oran farkları bile binlerce liralık değişim anlamına geliyor.

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 5

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Nisan ayının ikinci haftası itibarıyla öne çıkan banka oranları şöyle:

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AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 2.070.794,52 TL
Net Kazanç 70.794,52 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 7

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL
Net Kazanç 68.558,9 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 8

FİBABANKA

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 2.074.520,55 TL
Net Kazanç 74.520,55 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı % 48.5
Vade Sonu Tutar 2.072.284,93 TL
Net Kazanç 72.284,93 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 10

DENİZBANK

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 2.069.304,11 TL
Net Kazanç 69.304,11 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 11

ODEA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 2.071.539,73 TL
Net Kazanç 71.539,73 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 12

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 2.072.284,93 TL
Net Kazanç 72.284,93 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 13

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 2.070.049,32 TL
Net Kazanç 70.049,32 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 14

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 2.055.145,21 TL
Net Kazanç 55.145,21 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 15

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL
Net Kazanç 68.558,9 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 16

ENPARA

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 2.067.813,7 TL
Net Kazanç 67.813,7 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 17

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 2.067.813,7 TL
Net Kazanç 67.813,7 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 18

HALKBANK

Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 2.064.087,67 TL
Net Kazanç 64.087,67 TL

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2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı - Resim: 19

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,85
Vade Sonu Tutar 3.075.676 TL
Net Kazanç 75.676 TL

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