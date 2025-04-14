2 milyon TL’si olan dikkat! 1 ayda kazanç zirveye ulaştı
Nisan ayında yükselişe geçen mevduat faiz oranları yatırımcının rotasını yeniden vadeli hesaplara çevirdi. 2 milyon TL'lik yatırımın 32 günlük getirisi rekor seviyeye yaklaştı. İşte banka banka faiz oranları ve güncel getiri hesaplaması...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayında verdiği sıkı para politikası sinyalleri, Nisan ayında mevduat piyasalarında güçlü bir dalga yarattı. Bankalar arasında artan rekabetle birlikte, vadeli mevduat faiz oranları Nisan ortasında yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi.
Özellikle büyük tutarlı mevduat sahipleri için, faiz getirileri yeniden dikkat çekici hale geldi. Faizlerdeki bu artış, özellikle kısa vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar için cazip fırsatlar sundu.
Mevcut verilere göre, yüzde 50 faiz oranı üzerinden hesaplanan 2 milyon TL’lik bir yatırımın, 32 günlük (1 aylık) brüt faiz getirisi yaklaşık 87 bin TL'ye ulaşıyor. Net kazanç ise, stopaj kesintisi sonrası 74 ila 78 bin TL arasında değişiyor.
Bankadan bankaya farklılık gösteren oranlar, yatırımcıların en yüksek faizi sunan bankayı seçmesini daha önemli hale getiriyor. Özellikle yüksek meblağlarda, küçük oran farkları bile binlerce liralık değişim anlamına geliyor.
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?
Nisan ayının ikinci haftası itibarıyla öne çıkan banka oranları şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 2.070.794,52 TL
Net Kazanç 70.794,52 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL
Net Kazanç 68.558,9 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 2.074.520,55 TL
Net Kazanç 74.520,55 TL
TEB
Faiz Oranı % 48.5
Vade Sonu Tutar 2.072.284,93 TL
Net Kazanç 72.284,93 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 2.069.304,11 TL
Net Kazanç 69.304,11 TL
ODEA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 2.071.539,73 TL
Net Kazanç 71.539,73 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 2.072.284,93 TL
Net Kazanç 72.284,93 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 2.070.049,32 TL
Net Kazanç 70.049,32 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 2.055.145,21 TL
Net Kazanç 55.145,21 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL
Net Kazanç 68.558,9 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 2.067.813,7 TL
Net Kazanç 67.813,7 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 2.067.813,7 TL
Net Kazanç 67.813,7 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 2.064.087,67 TL
Net Kazanç 64.087,67 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,85
Vade Sonu Tutar 3.075.676 TL
Net Kazanç 75.676 TL