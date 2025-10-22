2 milyon TL’ye kadar destek verilecek! KOSGEB başvurularında son haftaya girildi! Geri ödeme planı ve başvuru şartları

HANGİ SEKTÖRLER BAŞVURABİLİYOR?



KOSGEB’in açıkladığı bilgilere göre, “İş Kurma Desteği”ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvurabiliyor.



“İş Geliştirme Desteği”ne ise şu alanlardaki işletmeler dahil ediliyor:

Telekomünikasyon

Bilgisayar programlama

Bilişim altyapısı

Veri işleme ve barındırma

Danışmanlık ve bilgi hizmetleri

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri