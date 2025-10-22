2 milyon TL’ye kadar destek verilecek! KOSGEB başvurularında son haftaya girildi! Geri ödeme planı ve başvuru şartları
KOSGEB girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlıyor. Geri ödemelerin 36 ay sonra başlayacağı destek programı için başvurular 31 Ekim’de sona erecek. İşte KOSGEB kredi başvuru şartları ve ödeme planı...
KOSGEB destek programı başvuruları ekim ayının son günlerine yaklaşırken yoğun ilgi görüyor. Girişimci Destek Programı kapsamında, Türkiye’nin stratejik sektörlerinde faaliyet gösteren yeni ve mevcut işletmelere geri ödemeli finansman sağlanıyor.
Program, özellikle iş kurmak veya mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimcilerin sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedefliyor.
SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM
KOSGEB Girişimci Destek Programı – İş Geliştirme Desteği başvuruları 1 Ekim’de başlamıştı.
Başvuru süreci 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
Belirlenen tarihler arasında başvuru yapmayan girişimciler programa dahil olamayacak.
2 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK
Program kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL üst limite kadar yüzde 80 oranında destek sağlanıyor.
Genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını girişimcilere ise destek üst limiti 150 bin TL artırılarak 1 milyon 650 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
KOSGEB, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ayrıca teknoloji ve Ar-Ge odaklı alanlarda ilave destek sunuyor.
GERİ ÖDEME 36 AY SONRA BAŞLAYACAK
Girişimci Destek Programı kapsamında verilen kredilerde faiz veya komisyon uygulanmayacak.
Geri ödemeler 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.
Bu sayede yeni işletmelerin ilk yıllarında mali yük yaşamadan büyümeleri hedefleniyor.
HANGİ SEKTÖRLER BAŞVURABİLİYOR?
KOSGEB’in açıkladığı bilgilere göre, “İş Kurma Desteği”ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvurabiliyor.
“İş Geliştirme Desteği”ne ise şu alanlardaki işletmeler dahil ediliyor:
Telekomünikasyon
Bilgisayar programlama
Bilişim altyapısı
Veri işleme ve barındırma
Danışmanlık ve bilgi hizmetleri
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.
Girişimciler, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaptıktan sonra işletme bilgilerini sisteme girerek başvurularını tamamlayabiliyor.
Değerlendirme süreci tamamlanan başvurulara, uygunluk durumuna göre destek ödemesi planlanıyor.
Program, Türkiye’nin öncelikli sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeleri destekleyerek üretim, istihdam ve ihracatı artırmayı amaçlıyor.
KOSGEB’in açıklamasına göre, “Girişimciliğin güçlendirilmesi ve yeni işletmelerin sürdürülebilir hale gelmesi” programın temel hedefi olarak belirlenmiş durumda.