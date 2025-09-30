2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız? İşte bankaların faiz oranları ve getirileri

Türkiye’de yüksek faizli vadeli mevduat hesapları yatırımcıların gündeminde. 2.000.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık net kazançları açıklandı.

Hazine verileri ve bankaların güncel faiz oranları doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre 2 milyon TL’nin 32 gün vadeli getirisi, bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

İşte banka banka faiz oranları:

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.640,3 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,3 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 60.562,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.562,81 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 65.178,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.178,82 TL

Fibabanka – Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 61.789,04 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.789,04 TL

TEB – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 60.480,47 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.480,47 TL

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.944,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.944,81 TL

HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 61.225,2 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.225,2 TL

Odea – Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 54.716,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.716,91 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 66.132,67 TL
Vade Sonu Tutar: 2.066.132,67 TL

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 58.875,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.875,62 TL

Akbank – Vadeli Hesap TL

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 63.649,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649,32 TL

getirfinans – Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 56.760 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.760 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 62.202,74 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.202,74 TL

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 61.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.479,45 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL

