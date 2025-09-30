2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız? İşte bankaların faiz oranları ve getirileri
Türkiye’de yüksek faizli vadeli mevduat hesapları yatırımcıların gündeminde. 2.000.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık net kazançları açıklandı.
Hazine verileri ve bankaların güncel faiz oranları doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre 2 milyon TL’nin 32 gün vadeli getirisi, bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
İşte banka banka faiz oranları:
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.640,3 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,3 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 60.562,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.562,81 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 65.178,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.178,82 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 61.789,04 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.789,04 TL
TEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 60.480,47 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.480,47 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.944,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.944,81 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 61.225,2 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.225,2 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 54.716,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.716,91 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 66.132,67 TL
Vade Sonu Tutar: 2.066.132,67 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 58.875,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.875,62 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 63.649,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649,32 TL
getirfinans – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 56.760 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.760 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 62.202,74 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.202,74 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 61.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.479,45 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL