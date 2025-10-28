2 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıranlar servet kazandı!

Kısa vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları rekor seviyelere ulaştı. 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye yatıran yatırımcılar, 69 bin TL’ye varan net kazanç elde ediyor. İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

Bankalar arasında mevduat faizlerinde adeta rekabet savaşı yaşanıyor. 32 gün vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 48’e kadar çıkarken, kısa vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar bu fırsatlara yoğun ilgi gösteriyor.

İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

Akbank – Serbest Plus Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL

TEB – Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 59.172,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.172,82 TL

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 61.479,45 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.479,45 TL

QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 60.213,70 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.213,70 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 59.907,97 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.907,97 TL

ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 65.178,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.178,82 TL

Fibabanka – Kiraz Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 60.480,47 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.480,47 TL

GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.944,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.944,81 TL

HSBC – Modern Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 61.225,20 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.225,20 TL

Odea – Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 54.716,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.716,91 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 65.386,36 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.386,36 TL

Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Standart Vadeli Hesap
Kâr Payı Oranı: %42,82
Aylık Getiri: 61.942,36 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.942,36 TL

DenizBank – E-Mevduat
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 61.841,10 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.841,10 TL

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 56.199,45 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.199,45 TL

Enpara.com – Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL

Akbank – Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 59.309,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.309,59 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 58.586,30 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.586,30 TL

Anadolubank – Renkli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 69.435,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.435,62 TL

Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

VakıfBank – ARI Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 33.271,23 TL
Vade Sonu Tutar: 2.033.271,23 TL

