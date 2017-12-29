Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Zam oranının 2 Ocak 2018 tarihindeki dolar kuruna göre hesaplanacağı belirtildi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.



Zam oranının 2 Ocak 2018 tarihindeki dolar kuruna göre hesaplanacağı belirtildi.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlığın 2017 yılı değerlendirmesi ve 2018 hedeflerinin açıklanacağı Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri toplantısına katıldı.



2017 yılında bakanlık olarak 29,5 milyar TL yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Arslan, 2018 yılında da 28,8 milyar TL’lik yatırım yapacaklarını belirtti.



Arslan, "2017 yılında 15,9 milyar TL tutarındaki 123 projeyi hizmete açtık. 47,7 milyar TL tutarındaki 126 projenin çalışmalarını da başlattık." dedi.



Bu yıl, demiryollarına 8,7 milyar TL yatırım yaptıklarını ifade eden Ulaştırma Bakanı, "2018 yılında 14,2 milyar TL yatırım yapacağız" diye konuştu.



Bakan Arslan, "2017 yılında toplam demiryolu uzunluğu 12.608 km’ye ulaştı" bilgisini verdi.



YHT SEFERLERİ ARTIRILDI



2017 yılından Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yüzde 30 artırıldığını vurgulayan Arslan, "YHT ile taşınan toplam yolcu sayısı 36,8 milyon, 2018 yılında 7,7 milyon yolcu daha YHT konforunda seyahat edecek." ifadelerini kullandı.



BAŞKENTRAY'IN AÇILACAĞI TARİH



Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Başkentray'ın 2018 yılının şubat ayında işletmeye açacaklarını, 2018 yılında toplamda 12 milyon yolcu taşınmasının hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



PTT VE TÜRKİYE KART



2018 yılında Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından drone ile teslimata başlanacağını belirten Ahmet Arslan, PTT'nin yeni yılda Kağıtsız Ofis Projesi'ni hayata geçireceğini dile getirdi.



Bakan, "Türkiye Kart projesi 2018 yılında hayata geçirilecektir." dedi.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan şunları söyledi:



Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi – GAR – Kızılay hattının ihalesini yaptık, yapımına başlayacağız. Bu hatla Keçiören Metrosu aktarmasız Kızılay’a bağlanmış olacak.



Metro; Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne uzatılacak. Hattın Çubuk’a uzaması için proje hazırlanacak.



Türksat 5A ve 5B ile yeni Ku-Bant frekansını kullanan ilk 5 ülke arasına gireceğiz.



Denzicilik sektöründe 2017 yılında 518 milyon TL yatırım yaptık. 2018 yılında 717 milyon TL yatırım yapacağız.



2017 yılının ilk 11 ayında; 466 bin araç RO-RO hattıyla taşındı. 10 milyon TEU Konteyner elleçlendi. Limanlarda 466 milyon ton yük elleçlendi.



Haberleşme sektöründe 2017 yılında 1,2 milyar TL yatırım yaptık. 2018 yılında da 1,9 milyar TL yatırım yapacağız.



e-Devlet’te 2017 yıl sonu itibariyle; 394 kuruluş yer almakta, 2683 adet hizmet verilmekte ve 35,5 milyon kullanıcı bulunmaktadır.



2013-2016 arasında, uluslararası araştırma kuruluşlarının açıklamasına göre; havacılıkta 9 milyar dolar, karayolunda 76 milyar dolar, demiryollarında 22 milyar dolar, denizcilikte 2 milyar dolar, haberleşmede 35 milyar dolar olmak üzere toplam 144 milyar dolar yatırım yapıldı.



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