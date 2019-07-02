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2 Temmuz 2019 Salı dolarda flaş gelişme

Dolar kuru, önceki gün G-20 zirvesinden gelen S-400 ve Halkbank konusundaki pozitif haber akışıyla sert düştü. TL gün içerisinde yüzde 2 üzerinde değer kazanırken, Dolar/TL 5.80'den 5.63'e kadar indi. Dolar/TL kuru, saat 10.50 itibariyle 5,7007 ile  5,70 seviyesinin üzerini gördü

2 Temmuz 2019 Salı dolarda flaş gelişme

ABD Başkanı Trump, S-400 konusunun ele alındığını ancak bunun "iki yönlü bir yol" olduğunu ve iki tarafın da "farklı çözümleri" değerlendirdiğini söyledi.

Erdoğan ie görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Öyle zannediyorum ki sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız" derken "Halkbank konusunun kısa sürede çözüleceğini ümit ediyoruz" dedi. 

Dolar/TL 5.80'e yakın başladığı yılın ikinci yarısının ilk gününde 5.63 TL'ye kadar çekildi. Parite günü işlemcilerin kritik olarak gösterdiği 5.65 TL seviyesinin altında, 5.6450 ile kapattı.

5.70'İN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL kuru, saat 10.50 itibariyle 5,7007 ile  5,70 seviyesinin üzerini gördü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #dolar TL kuru
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