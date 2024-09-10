20 - 50 - 100 - 500 Bin TL'nin aylık faiz getirileri ne kadar?
Yüksek kredi faizleri, enflasyon ve azalan alım gücü nedeniyle yatırımcılar için vadeli hesaplar hala cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Mevduatını değerlendirenler, yüksek aylık getiriler elde etmeye devam ediyor. İşte mevduat faizinde son durum.
Yüksek kredi faizleri, enflasyon ve azalan alım gücü nedeniyle yatırımcılar için vadeli hesaplar hala cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Mevduatını değerlendirenler, yüksek aylık getiriler elde etmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın TL mevduatlarını teşvik eden son düzenlemesiyle mevduat faizleri yeniden artış gösterdi. Bu güncellemelerle birlikte, 1 aylık vadeli mevduatlarda en yüksek faiz oranı yüzde 53,92'ye yükseldi.
Bankalarda Güncellenen Yeni Faiz Oranları Şöyle;
1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.92
3 aya kadar vadede faiz yüzde 59.04
6 aya kadar vadede faiz yüzde 53.41
1 yıla kadar vadede faiz yüzde 52.61
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.01
20 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
20 bin lirası olan vatandaş parasını vadeli hesaba yatırdığında 32 gün vadeye yüzde 47 faiz oranı ile 762 Türk lirası faiz getirisi elde ediyor.50
50 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
50 bin lirası olan vatandaş 32 gün vadeye yüzde 47 faiz oranı ile 1.900,55 Türk lirası faiz getirisi elde ediyor.
100 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
100 bin TL’nin 32 gün vadeye getirisi 4493 TL’ye ulaştı.
500 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
500 bin lirasını olan 32 gün vadeye 22 bin 466 lira net faiz getirisi kazanıyor.1 MİLYON LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
1 milyonunu bağlayan mudi ise 44 bin 933 lira faiz getirisi sağlıyor.
2 MİLYON LİRANIN FAİZ GETİRİSİ
2 milyonunu bağlayan mudi ise 85.726,78 TL faiz getirisi sağlıyor.