20 - 50 - 100 - 500 Bin TL'nin aylık faiz getirileri ne kadar?

Yüksek kredi faizleri, enflasyon ve azalan alım gücü nedeniyle yatırımcılar için vadeli hesaplar hala cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Mevduatını değerlendirenler, yüksek aylık getiriler elde etmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın TL mevduatlarını teşvik eden son düzenlemesiyle mevduat faizleri yeniden artış gösterdi. Bu güncellemelerle birlikte, 1 aylık vadeli mevduatlarda en yüksek faiz oranı yüzde 53,92'ye yükseldi.



