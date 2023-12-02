20 Bin TL'nin Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar Oldu? İşte Yanıtı

Mevduat faizi rekor kırdı. Bundan ötürü vatandaşlar elindeki paraları enflasyona ezdirmemek için ufak da olsa bir birikim yapmak istiyor. Cebinde 20 bin TL'si olan insanlar, bu paranın getirdiği kazancı merak ediyor. Bundan ötürü 20 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyorlar. 20 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ve 3 aylık faizi ayrıntılarda yazıyor.

20 Bin TL'nin Aylık Faiz Getirisi

20 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu sorusunun yanıtı burada yer alıyor. Ceplerinde 10 bin TL olan insanlar, parasını bankaya yatırdığı vakit bir ayda yüzde 47 faiz ile 782 TL kazanç sağlıyor. Faiz getirisinden gelen 3 aylık kazanç tutarı ise 2 bin 348 TL oluyor.