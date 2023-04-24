20 soruda "Yarısı Bizden" kampanyası: Bakan Murat Kurum merak edilenleri paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde uygulanacak olan "Yarısı Bizden" kampanyası ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, kampanyaya ilişkin merak edilenleri 20 soruda yanıtladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Murat Kurum, kampanyaya ilişkin merak edilenleri 20 soruda yanıtladı. İşte ampanyaya ilişkin merak edilen sorular ve cevaplar şöyle:
1) Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek?
- İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.
2) Kampanya sadece İstanbul'da mı yapılacak?
- Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.
3) Başvuruda ücret ödenecek mi?
- Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.