20 soruda "Yarısı Bizden" kampanyası: Bakan Murat Kurum merak edilenleri paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Murat Kurum, kampanyaya ilişkin merak edilenleri 20 soruda yanıtladı. İşte ampanyaya ilişkin merak edilen sorular ve cevaplar şöyle: