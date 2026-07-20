20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımlarına yön vermek isteyen yatırımcılar, iç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 1

Yeni haftanın ilk gününde vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?”, “Yarım altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. İşte 20 Temmuz 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde küresel gelişmelerin gölgesinde şekillenen güncel çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 2

KÜRESEL GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 3

Altın piyasası yeni haftaya küresel ve makroekonomik gelişmelerin etkisiyle başladı. Çatışmaların şiddetlenmesi sonucu Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyesinin üzerine yükselmesi, dünya genelinde enflasyona ilişkin kaygıları güçlendirdi. Buna ek olarak, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz oranlarında ilave artışların gündeme gelebileceğine yönelik mesajları, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yarattı. Bu gelişmelerin ardından gram altın güne 6.108 TL, ons altın ise 4.025 dolar seviyesinden başlangıç yaptı.

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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 4

20 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
İç ve dış piyasadaki hareketlilikle birlikte, haftanın ilk işlem gününde güncel altın satış fiyatları şu şekilde listeleniyor:

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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 6.108,83 TL

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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.982,00 TL

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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 19.977,00 TL

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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 39.808,76 TL

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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.764,00 TL

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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 99.827,18 TL

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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 11

Ons altın satış fiyatı: 4.025,05 dolar

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20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Resim: 12
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