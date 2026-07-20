20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ve yatırımlarına yön vermek isteyen yatırımcılar, iç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.
Yeni haftanın ilk gününde vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?”, “Yarım altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. İşte 20 Temmuz 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde küresel gelişmelerin gölgesinde şekillenen güncel çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
KÜRESEL GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR
Altın piyasası yeni haftaya küresel ve makroekonomik gelişmelerin etkisiyle başladı. Çatışmaların şiddetlenmesi sonucu Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyesinin üzerine yükselmesi, dünya genelinde enflasyona ilişkin kaygıları güçlendirdi. Buna ek olarak, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz oranlarında ilave artışların gündeme gelebileceğine yönelik mesajları, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yarattı. Bu gelişmelerin ardından gram altın güne 6.108 TL, ons altın ise 4.025 dolar seviyesinden başlangıç yaptı.
20 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
İç ve dış piyasadaki hareketlilikle birlikte, haftanın ilk işlem gününde güncel altın satış fiyatları şu şekilde listeleniyor:
Gram altın satış fiyatı: 6.108,83 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.982,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.977,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 39.808,76 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.764,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 99.827,18 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.025,05 dolar