20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altın piyasası yeni haftaya küresel ve makroekonomik gelişmelerin etkisiyle başladı. Çatışmaların şiddetlenmesi sonucu Brent petrolün varil fiyatının 90 dolar seviyesinin üzerine yükselmesi, dünya genelinde enflasyona ilişkin kaygıları güçlendirdi. Buna ek olarak, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz oranlarında ilave artışların gündeme gelebileceğine yönelik mesajları, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yarattı. Bu gelişmelerin ardından gram altın güne 6.108 TL, ons altın ise 4.025 dolar seviyesinden başlangıç yaptı.