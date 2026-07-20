20 Temmuz 2026 döviz kuru: Bugün Dolar ve Euro Kaç TL oldu? İşte haftanın ilk verileri

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ile dış piyasadaki gelişmelere hakim olmak amacıyla yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merakla araştırılıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
20 Temmuz 2026 döviz kuru: Bugün Dolar ve Euro Kaç TL oldu? İşte haftanın ilk verileri
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 Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde son derece önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun yeni haftanın ilk günündeki fiyatlarını öğrenmek isteyenler, arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 20 Temmuz 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerine ilişkin en güncel dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR VE EURO HAFTAYA NASIL BAŞLADI? İşte 20 TEMMUZ GÜNCEL KURLAR

Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalardan alınan ilk veriler doğrultusunda döviz kurlarındaki hareketlilik netleşti. Dolar/TL ve Euro/TL kurlarında sabah saat 07:15 itibarıyla kaydedilen güncel alış ve satış rakamları şu şekildedir:

Dolar Alış Fiyatı: 47,1674 TL
Dolar Satış Fiyatı: 47,1791 TL
Euro Satış Fiyatı: 54,0388 TL seviyelerinde seyrediyor.

Haftanın ilk günü pompa alev aldı! İşte 20 Temmuz Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatlarıHaftanın ilk günü pompa alev aldı! İşte 20 Temmuz Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
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