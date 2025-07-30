20 yaş üstü araç sahiplerine büyük müjde: ÖTV’siz yerli araç fırsatı TBMM gündeminde!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni bir kanun teklifi, 20 yaş ve üzeri araca sahip vatandaşlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle yerli üretim sıfır araç alma imkanı sunuyor. Dünya Gazetesi'ne göre, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından hazırlanan teklif, çevreye zararlı eski araçların trafikten çekilmesini ve yerli, çevreci araçların kullanımının teşvik edilmesini hedefliyor.

“ESKİ ARAÇLAR TRAFİKTEN ÇEKİLSİN, YERLİ ARAÇLAR TEŞVİK EDİLSİN”

Kanun teklifine ilişkin açıklama yapan CHP'li Müzeyyen Şevkin, teklifin gerekçesini şu ifadelerle açıkladı: “Hazırladığımız kanun teklifi ile çevreye ve ekonomiye zarar veren eski araçların kullanımının önlenmesi, çevreye ve doğaya uyumlu yeni yerli araçların temini amaçlanmaktadır.”

Şevkin, teklifin esas hedefini ise şöyle özetledi: “20 yaş ve üzeri araç sahiplerine yeni yerli araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması; eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesiyle çevre kirliliğini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, yerli araç üretimini ve kullanımını teşvik etmek hedeflenmektedir.”

Teklifin sadece çevresel değil, ekonomik kazanımları da hedeflediğini belirten Şevkin, geri dönüşüm sektörüne de dikkat çekti: “Ayrıca geri dönüşüm faaliyetlerinin teşvik edilmesiyle atık malzemelerin ekonomiye yeniden kazandırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve yeni iş alanlarının oluşturulması da sağlanabilecektir. Sunduğumuz yasa teklifi, döngüsel ekonomi modelinin gelişmesine katkı sunmayı, atıkların yeniden değerlendirilmesini ve ekonomik döngünün sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlamaktadır.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Müzeyyen Şevkin, sundukları düzenlemenin Türkiye’ye çok yönlü katkı sağlayacağına inandığını belirtti: “Türkiye'de hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli faydalar sağlayacak bu düzenlemenin, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma hedeflerimize katkı sunacağına inanıyoruz.”

20 yaş üstü araç sahiplerine büyük avantaj sunacak kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor.