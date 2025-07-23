200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi bankalar hamle yaptı, en düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 3.39’a çekildi. 200 bin TL çeken bir kişinin 24 ayda ne kadar geri ödeme yapacağı da belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklenen faiz indirimi kararına sadece bir hafta kala, bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürmeye başladı. 

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 2

23 Temmuz 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yeniden şekillenirken, en düşük faiz oranı yüzde 3.39 olarak kayıtlara geçti.

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 3

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar için 24 ay vadeli 200 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı da netleşti. 

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 4

İşte Haber Global’e göre, 24 ay vadeli 200 bin TL'nin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi:

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %3,49 
Aylık Taksit 13.848,40 TL
Toplam Ödeme 333.511,60 TL 

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 6

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %3,71 
Aylık Taksit 14.245,64 TL
Toplam Ödeme 343.045,36 TL 

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 7

AKBANK

Faiz Oranı %4,58 
Aylık Taksit 15.868,13 TL
Toplam Ödeme 381.985,12 TL 

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 8

FİBA BANKA

Faiz Oranı %4,95 
Aylık Taksit 16.582,02 TL
Toplam Ödeme 399.118,48 TL 

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 9

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %3,39 
Aylık Taksit 13.669,64 TL
Toplam Ödeme 329.071,36 TL

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 10

ING

Faiz Oranı %3,49 
Aylık Taksit 13.848,40 TL
Toplam Ödeme 333.361,60 TL

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 11

TEB

Faiz Oranı %3,65 
Aylık Taksit 14.136,77 TL
Toplam Ödeme 340.432,48 TL

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı %3,72 
Aylık Taksit 14.263,83 TL
Toplam Ödeme 343.481,92 TL

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 13

ON PLUS

Faiz Oranı %3,59 
Aylık Taksit 14.028,29 TL
Toplam Ödeme 337.828,96 TL 

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 14

N KOLAY

Faiz Oranı %3,99 
Aylık Taksit 14.758,97 TL
Toplam Ödeme 355.365,28 TL

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 15

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı %4,09 
Aylık Taksit 14.944,36 TL
Toplam Ödeme 358.664,64 TL

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200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı - Resim: 16

ZİRAAT KATILIM 

Kâr Payı Oranı %4,49
Aylık Taksit 15.696,58 TL
Toplam Ödeme 377.717,92 TL

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