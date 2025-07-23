200 bin TL ihtiyaç kredisi çekeceklere güzel haber! Faizler düşmeye başladı, işte aylık ödeme planı
Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi bankalar hamle yaptı, en düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 3.39’a çekildi. 200 bin TL çeken bir kişinin 24 ayda ne kadar geri ödeme yapacağı da belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) beklenen faiz indirimi kararına sadece bir hafta kala, bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürmeye başladı.
23 Temmuz 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinde faiz oranları yeniden şekillenirken, en düşük faiz oranı yüzde 3.39 olarak kayıtlara geçti.
Kredi çekmek isteyen vatandaşlar için 24 ay vadeli 200 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı da netleşti.
İşte Haber Global’e göre, 24 ay vadeli 200 bin TL'nin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %3,49
Aylık Taksit 13.848,40 TL
Toplam Ödeme 333.511,60 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı %3,71
Aylık Taksit 14.245,64 TL
Toplam Ödeme 343.045,36 TL
AKBANK
Faiz Oranı %4,58
Aylık Taksit 15.868,13 TL
Toplam Ödeme 381.985,12 TL
FİBA BANKA
Faiz Oranı %4,95
Aylık Taksit 16.582,02 TL
Toplam Ödeme 399.118,48 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %3,39
Aylık Taksit 13.669,64 TL
Toplam Ödeme 329.071,36 TL
ING
Faiz Oranı %3,49
Aylık Taksit 13.848,40 TL
Toplam Ödeme 333.361,60 TL
TEB
Faiz Oranı %3,65
Aylık Taksit 14.136,77 TL
Toplam Ödeme 340.432,48 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %3,72
Aylık Taksit 14.263,83 TL
Toplam Ödeme 343.481,92 TL
ON PLUS
Faiz Oranı %3,59
Aylık Taksit 14.028,29 TL
Toplam Ödeme 337.828,96 TL
N KOLAY
Faiz Oranı %3,99
Aylık Taksit 14.758,97 TL
Toplam Ödeme 355.365,28 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı %4,09
Aylık Taksit 14.944,36 TL
Toplam Ödeme 358.664,64 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı %4,49
Aylık Taksit 15.696,58 TL
Toplam Ödeme 377.717,92 TL