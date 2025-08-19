200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti

200.000 TL’lik ihtiyaç kredisi için bankaların 24 ay vadeli ödeme planları dudak uçuklattı. İşte 200.000 TL ihtiyaç kredisi için aylık geri ödeme tutarları...

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 1

Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz oranları hızla yükselirken, tüketicilerin ödeyeceği toplam tutar bankadan bankaya büyük farklılık gösteriyor.

İşte bankaların güncel faiz oranları ve ödeme tabloları…

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 2

QNB – Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 13.403,63 TL
Toplam Ödeme: 322.837,12 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 3

ING – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 13.492,01 TL
Toplam Ödeme: 324.808,24 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 4

Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 13.492,01 TL
Toplam Ödeme: 324.808,24 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 5

DenizBank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 13.580,68 TL
Toplam Ödeme: 327.086,32 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 6

CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 13.669,64 TL
Toplam Ödeme: 329.221,36 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 7

Garanti BBVA – Borç Kapatma Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 13.848,40 TL
Toplam Ödeme: 333.511,60 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 8

ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 13.848,40 TL
Toplam Ödeme: 333.511,60 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 9

GetirFinans – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 14.136,77 TL
Toplam Ödeme: 339.282,48 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 10

N Kolay – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 14.209,31 TL
Toplam Ödeme: 342.173,44 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 11

Türkiye Finans – 3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 14.574,65 TL
Toplam Ödeme: 349.791,60 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 12

Enpara – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 14.574,65 TL
Toplam Ödeme: 349.791,60 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 13

İş Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,25
Aylık Taksit: 15.243,23 TL
Toplam Ödeme: 366.987,52 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 14

Garanti BBVA – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 15.601,63 TL
Toplam Ödeme: 375.589,12 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 15

Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 15.696,58 TL
Toplam Ödeme: 377.717,92 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 16

Akbank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,58
Aylık Taksit: 15.868,13 TL
Toplam Ödeme: 381.985,12 TL

200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti - Resim: 17

Fibabanka – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 16.582,02 TL
Toplam Ödeme: 399.118,48 TL

