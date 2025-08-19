200 bin TL kredi çeken yandı! 24 ay sonunda ödenecek rakam şok etti
200.000 TL’lik ihtiyaç kredisi için bankaların 24 ay vadeli ödeme planları dudak uçuklattı. İşte 200.000 TL ihtiyaç kredisi için aylık geri ödeme tutarları...
Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz oranları hızla yükselirken, tüketicilerin ödeyeceği toplam tutar bankadan bankaya büyük farklılık gösteriyor.
İşte bankaların güncel faiz oranları ve ödeme tabloları…
QNB – Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 13.403,63 TL
Toplam Ödeme: 322.837,12 TL
ING – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 13.492,01 TL
Toplam Ödeme: 324.808,24 TL
Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 13.492,01 TL
Toplam Ödeme: 324.808,24 TL
DenizBank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 13.580,68 TL
Toplam Ödeme: 327.086,32 TL
CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 13.669,64 TL
Toplam Ödeme: 329.221,36 TL
Garanti BBVA – Borç Kapatma Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 13.848,40 TL
Toplam Ödeme: 333.511,60 TL
ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 13.848,40 TL
Toplam Ödeme: 333.511,60 TL
GetirFinans – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 14.136,77 TL
Toplam Ödeme: 339.282,48 TL
N Kolay – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 14.209,31 TL
Toplam Ödeme: 342.173,44 TL
Türkiye Finans – 3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 14.574,65 TL
Toplam Ödeme: 349.791,60 TL
Enpara – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 14.574,65 TL
Toplam Ödeme: 349.791,60 TL
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,25
Aylık Taksit: 15.243,23 TL
Toplam Ödeme: 366.987,52 TL
Garanti BBVA – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 15.601,63 TL
Toplam Ödeme: 375.589,12 TL
Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 15.696,58 TL
Toplam Ödeme: 377.717,92 TL
Akbank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,58
Aylık Taksit: 15.868,13 TL
Toplam Ödeme: 381.985,12 TL
Fibabanka – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 16.582,02 TL
Toplam Ödeme: 399.118,48 TL