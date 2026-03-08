200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
200 bin TL'sini 32 gün boyunca vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için en kazançlı seçenekler ve net getiriler açıklandı.
Birikimlerini risksiz bir şekilde değerlendirmek ve enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar, vadeli mevduat hesaplarına yönelmeye devam ediyor.
32 günlük vadeli mevduat hesapları ise son dönemde en çok araştırılan yatırım araçlarından biri haline geldi.
Faiz oranlarındaki küçük farklar bile vade sonunda yüzlerce liralık kazanç farkı oluşturabiliyor. İşte 200 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre kazanç tablosu…
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.817,63 TL
Vade Sonu Tutar: 205.817,63 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 6.389,45 TL
Vade Sonu Tutar: 206.389,45 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 5.716,95 TL
Vade Sonu Tutar: 205.716,95 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.314,9 TL
Vade Sonu Tutar: 206.314,9 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 6.240,37 TL
Vade Sonu Tutar: 206.240,37 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 6.165,87 TL
Vade Sonu Tutar: 206.165,87 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 5.634,54 TL
Vade Sonu Tutar: 205.634,54 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 5.114,4 TL
Vade Sonu Tutar: 205.114,4 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 5.822,47 TL
Vade Sonu Tutar: 205.822,47 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 5.822,47 TL
Vade Sonu Tutar: 205.822,47 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 5.428,02 TL
Vade Sonu Tutar: 205.428,02 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 5.786,3 TL
Vade Sonu Tutar: 205.786,3 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 5.750,14 TL
Vade Sonu Tutar: 205.750,14 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,51
Aylık Getiri: 5.715,42 TL
Vade Sonu Tutar: 205.715,42 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL
Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 5.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 205.424,66 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 5.352,33 TL
Vade Sonu Tutar: 205.352,33 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %34
Aylık Getiri: 4.918,36 TL
Vade Sonu Tutar: 204.918,36 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %32
Aylık Getiri: 4.629,04 TL
Vade Sonu Tutar: 204.629,04 TL