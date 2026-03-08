200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

200 bin TL'sini 32 gün boyunca vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için en kazançlı seçenekler ve net getiriler açıklandı.

200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Birikimlerini risksiz bir şekilde değerlendirmek ve enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar, vadeli mevduat hesaplarına yönelmeye devam ediyor.

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 2

32 günlük vadeli mevduat hesapları ise son dönemde en çok araştırılan yatırım araçlarından biri haline geldi.

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 3

Faiz oranlarındaki küçük farklar bile vade sonunda yüzlerce liralık kazanç farkı oluşturabiliyor. İşte 200 bin TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre kazanç tablosu…

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 4

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 5.817,63 TL
Vade Sonu Tutar: 205.817,63 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 5

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 6.389,45 TL
Vade Sonu Tutar: 206.389,45 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 6

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 5.716,95 TL
Vade Sonu Tutar: 205.716,95 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 7

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 6.314,9 TL
Vade Sonu Tutar: 206.314,9 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 8

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 6.240,37 TL
Vade Sonu Tutar: 206.240,37 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 9

Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 6.165,87 TL
Vade Sonu Tutar: 206.165,87 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 10

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 5.634,54 TL
Vade Sonu Tutar: 205.634,54 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 11

getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 5.114,4 TL
Vade Sonu Tutar: 205.114,4 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 12

DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 5.822,47 TL
Vade Sonu Tutar: 205.822,47 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 13

QNB
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 5.822,47 TL
Vade Sonu Tutar: 205.822,47 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 14

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 5.428,02 TL
Vade Sonu Tutar: 205.428,02 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 15

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 5.786,3 TL
Vade Sonu Tutar: 205.786,3 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 16

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 5.750,14 TL
Vade Sonu Tutar: 205.750,14 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 17

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,51
Aylık Getiri: 5.715,42 TL
Vade Sonu Tutar: 205.715,42 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 18

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 19

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 20

Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 5.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 205.641,64 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 21

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 5.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 205.424,66 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 22

Enpara.com
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 5.352,33 TL
Vade Sonu Tutar: 205.352,33 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 23

Şekerbank
Faiz Oranı: %34
Aylık Getiri: 4.918,36 TL
Vade Sonu Tutar: 204.918,36 TL

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 24

Halkbank
Faiz Oranı: %32
Aylık Getiri: 4.629,04 TL
Vade Sonu Tutar: 204.629,04 TL

