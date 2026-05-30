200 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor.
Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 200 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti. İşte Mayıs 2026 sonu itibarıyla en yüksek faiz veren bankalar ve kuruşu kuruşuna kazanç tablosu...
Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları ve günlük faiz kazandıran hesaplarla müşterilerine cazip oranlar sunan bankalar, rekabeti iyice kızıştırdı.
Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 200.000 TL’sini 32 gün vadeyle bankaya yatırması durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.
İşte en yüksek faiz oranı veren bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:
1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 7.417 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 207.417 TL
2. Alternatif Bank (VOV Hesap) & Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 7.259 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 207.259 TL
3. Anadolubank (Renkli Hesap) & CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 7.101 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 207.101 TL
4. Odeabank (Oksijen Hesap) & ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 7.101 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 207.101 TL
5. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 6.865 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 206.865 TL
6. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 6.707 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 206.707 TL
7. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 6.549 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 206.549 TL
8. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 6.470 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 206.470 TL
9. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 6.312 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 206.312 TL
Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir.
Bankaların sunduğu bu oranlar, yeni müşteri kazanma dinamiklerine, dijital kanal tercihlerine veya yatırılacak ekstra tutarlara göre anlık olarak değişiklik gösterebilmektedir.