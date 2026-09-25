2000-2008 girişlilere erken emeklilik çıkacak mı? Meclis'te son durum ne?

Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta başlangıcı olduğu için EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan, yeni yasama dönemi yaklaşırken "Kademeli emeklilik yasası çıktı mı?", "2000-2008 arası sigorta girişliler erken emekli olabilecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ, ÇIKTI MI?

Kademeli emeklilik konusunda milyonlarca çalışanın beklentisi sürse de, 25 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor.

TBMM'deki Durum: Konuyla ilgili daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmuş çeşitli kanun teklifleri ve soru önergeleri mevcuttur. Bu tekliflerde özetle; 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanların kademeli geçiş modeliyle emekli olabilmesi ve esnaf ile memurlar için 9 bin olan prim gün şartının 7 bin 200 güne indirilmesi gibi maddeler yer almaktadır.

Ancak bu teklifler komisyon aşamasında kalmış olup, Meclis'ten geçerek yasalaşmamıştır. Dolayısıyla Meclis'e teklif sunulmuş olması, sistemin yürürlüğe girdiği anlamına gelmemektedir.

2000-2008 GİRİŞLİLER İÇİN KADEMELİ EMEKLİLİK VAR MI?

8 Eylül 1999 sonrasındaki dönemi kapsayan 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için şu an yürürlükte özel bir kademeli emeklilik sistemi bulunmamaktadır.

İnternette ve sosyal medyada dolaşan yaş ve prim tabloları resmi nitelik taşımamaktadır.

Yeni bir kanuni düzenleme resmi gazetede yayımlanmadığı sürece, bu gruptaki çalışanlar emeklilik işlemlerini mevcut SGK mevzuatındaki standart yaş ve prim şartlarına göre yürütmeye devam etmektedir. Örneğin, ilgili dönemde sigorta girişi olan bazı 4/c (memur) kapsamındaki kadınlar 58, erkekler ise 60 yaş ve 25 yıl hizmet şartına tabi tutulmaktadır.