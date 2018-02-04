Siyasi ilişkilerin iyi gitmesi turizmcilere yaradı. Türkiye'yi 2017 yılında 32 milyon turist ziyaret etti. Turizm sektörü bu ziyaretlerden 26 milyar dolar gelir elde etti. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, 2017 yılını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

2 yıldır dip yapan turizm sektörü 2017'de yüzde 27 büyüdü. Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 32 milyon 410 bine ulaştı.



Turist sayısının artmasıyla, gelir de arttı. Türkiye, 2017 de turizmden 26.3 milyar dolar kazandı. Türkiye'yi en çok Ruslar ziyaret etti. Rusya'dan 4 milyon 700 bin turist geldi.



Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, İyi geçen 2017'yi Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Ayık, komşu ülkelerle iyi ilişkilerin turizme olumlu yansıdığını belirtti.



Osman Ayık, iç pazarda da önemli kampanyaların yapıldığını söyledi.



Turizm sektörü 2018 yılına da hazır. Hedef yine 2 basamaklı rakamları yakalamak.







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