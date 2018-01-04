Gümüşhane, TİM verilerine göre, 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık 327 kat artışla ihracatını en yüksek oranda artıran il oldu

Gümüşhane, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2017'de ülke genelinde ihracatını en yüksek oranda artıran il oldu.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhane'nin 2016'da yaptığı ihracatın 158 bin dolar olduğunu söyledi.

Gümüşhane'nin ihracatını 2017 sonu itibarıyla geçen yıla göre yaklaşık 327 katına çıkararak 51 milyon 690 bin dolara yükselttiğini belirten Akçay, söz konusu ihracatın 51 milyon dolarını maden ürünlerinin oluşturduğunu belirtti.

Akçay, ihracat rakamlarının bu denli artmasında, kentte üretim yapan Gümüştaş Madencilik ve Ticaret AŞ'nin şirket merkezini Gümüşhane'ye taşımasının önemli rolü olduğuna dikkati çekerek, Yeni Zigana Tüneli ve Salyazı Havalimanı'nın tamamlanmasıyla nakliye maliyetinin ucuzlayacağını ve kentteki firmaların daha fazla ihracata yöneleceğini vurguladı.



"2018 yılında ihracatta 100 milyon doları aşmak istiyoruz"

Yıldız Bakır Madencilik, Aşkale Çimento ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri AŞ'ye ait Mastra Altın Madeni gibi önemli ticari kuruluşların da şirket merkezlerini Gümüşhane'de açmalarını isteyen Akçay, şöyle devam etti:

"İş dünyası ile ilgili özellikle yeni bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Firmalar üretim yaptıkları yerlerde şirket merkezleri açmalı, üretimi yaptığı yerden vergiye ve ihracat rakamlarına katkı sunmalı. Bu durum bir yasal düzenlemeyle sağlanmalıdır. Diğer firmalarımızın da şirket merkezlerini kentimizde açmaları için çabalarımız sürüyor. Onların da aynı hassasiyeti göstermelerini diliyoruz."

Akçay, Gümüşhane olarak Türkiye'nin 2023 yılı ekonomik hedeflerine katkı sunmaya yeni yılda da devam edeceklerini kaydederek, "2018 yılında ihracatta 100 milyon doları aşmak istiyoruz. Bunun için de ilimizde üretim yapan herkesi şirket merkezlerini kentimize taşımaya ve bu duyarlılığı göstermeye davet ediyorum. Yeni girişimcilerimizi de son yıllarda cazibe merkezi haline gelen kentimize yatırım yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

