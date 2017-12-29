Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye'nin ihracatı Kasım ayında yüzde 11. 2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle 2017 Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı.



Verilere göre dış ticaret açığında artış var.



Dış ticaret açığı kasım ayında yüzde 52,4 artarak 6,3 milyar dolara yükseldi.



Türkiye'nin ihracatındaki artış ise yüzde 11, 2 oldu. Böylece ihracat 14 milyar 217 milyon dolara ulaştı. İthalat da yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu.



TUİK verilerine göre Avrupa Birliği'ne ihracatta da yüzde 17 artış var.



Liderlik ise Almanya'da. Türkiye Almanya'ya kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolarlık ihracat yaptı. Aynı zamanda ithalatta'da birincilik Almanya'da. Almanya'dan yapılan ithalat, kasım ayında 1 milyar 982 milyon dolar.



İhracatta Almanya'yı sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip ederken ithalatta da yine sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi.





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