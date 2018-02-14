Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan Türk Traktör, şirketin 2017 yılındaki finansal durumunu ve 2018 beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Tarımsal desteklerin önemine dikkat çeken şirket yetkilileri, çiftçilere daha fazla mazot desteği verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladılar. 2018 yılındaki beklentileri anlattılar.



Yılda 50 bin traktör ve biçer döver üretimi yapma kapasitesiyle sektörün 19 yıldır lideri konumunda olan Türk Traktör, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.



Türk Traktör Genel Müdürü Marco Votta ile TürkTraktör Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli'nin katıldığı toplantıda, şirketin 2017 yılını bazı kayıplara rağmen kazançla tamamladığı belirtildi.



Koç Holding ve İtalyan CN-I şirketinin ortaklığındaki Türk Traktör, üretim ve satış açısından 2018 yılından umutlu.



Toplantıda konuşan TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, son dönemde artan tarımsal desteklere dikkat çekti. Canbeyli, çiftçilere verilecek mazot desteğinin daha da artırılmasından menmunyet duyacaklarını söyledi.







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