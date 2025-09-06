2017'de kaldırılmıştı: Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!

Yaklaşık 8,5 yıldır yüzde 0 olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri için yeniden yürürlüğe girdi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile lüks deniz araçlarından artık yüzde 8 oranında ÖTV alınacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2017'de kaldırılmıştı: Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!
Yayınlanma: Güncellenme:

Uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi.”

Daha önce temel ihtiyaç olarak görülen otomobillerden yüksek oranlarda ÖTV alınırken, lüks kategoride değerlendirilen yat ve teknelerden ÖTV alınmaması dikkat çekiyordu. Bu nedenle kararla birlikte yıllardır süren vergi adaleti tartışmalarına da yeni bir boyut kazandırıldı.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yeni düzenlemeye göre, “denizde seyretmeye mahsus” olarak nitelendirilen ve 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, “denizde seyretmeye mahsus olmayan olarak tanımlanan ve yolcu ve gezinti gemileri ile yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” için ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

Böylece, 8,5 yıl aradan sonra yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinde yeniden vergi yükümlülüğü başladı.

Dikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyor: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlarDikkat! Kara yollarında çalışmalar sürüyor: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlarYurt
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 6 Eylül 2025 akaryakıt fiyat listesiBenzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 6 Eylül 2025 akaryakıt fiyat listesiEkonomi
vergi ötv
Günün Manşetleri
Hasan Babacan’dan sonra yedek isim de görevi reddetti
Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Abbas’a vize yok, Fidan’dan dikkat çeken açıklama
“Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek”
“Yaşlılarımız geleceğin asli aktörleri olacak”
Müjdat Gürbüz de görevden çekildi
“PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal terör faaliyetlerine son vermeli”
Soma Termik Santrali yeniden çalışacak
Çok Okunanlar
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
TOKİ’den büyük fırsat! TOKİ’den büyük fırsat!
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı Boğaziçi ve Marmara Üniversitesi dahil 5 üniversiteye yeni rektör atandı