2017'de kaldırılmıştı: Lüks yat ve teknelerde vergi dönemi yeniden başlıyor!

Uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi.”

Daha önce temel ihtiyaç olarak görülen otomobillerden yüksek oranlarda ÖTV alınırken, lüks kategoride değerlendirilen yat ve teknelerden ÖTV alınmaması dikkat çekiyordu. Bu nedenle kararla birlikte yıllardır süren vergi adaleti tartışmalarına da yeni bir boyut kazandırıldı.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yeni düzenlemeye göre, “denizde seyretmeye mahsus” olarak nitelendirilen ve 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, “denizde seyretmeye mahsus olmayan olarak tanımlanan ve yolcu ve gezinti gemileri ile yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” için ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

Böylece, 8,5 yıl aradan sonra yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinde yeniden vergi yükümlülüğü başladı.