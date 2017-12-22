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2018 asgari ücret ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret haberleri

Asgari ücret görüşmelerinde işveren, işçinin 1.893 lira teklifinin Türkiye gerçeklerine uygun olmadığını iddia etti. Asgari ücrete yapılacak zam için bugün 3’üncü toplantı yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantıda işveren tarafı önerilerini işçi ve hükümet temsilcilerine sundu

2018 asgari ücret ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret haberleri

Milyonlarca emekçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri sürüyor.

Toplantıya işçiyi temsilen Türk-İş, işvereni temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve  hükümet yetkilileri katıldı.

Türk-İş’in bu teklifine işverenler sıcak bakmadı.

Açıklamayı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç yaptı. Koç, sadece enflasyonun dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Birkaç teklifleri olduğunu söyleyen Koç “onların değerlendirilmesini istiyoruz” dedi.

Koç, işverene çalıştırdığı kişi başı verilen 100 lira desteğin kesilmemesi gerektiğini ifade etti.

Aralık ayının son haftasında bakanlıkta yapılacak son toplantının ardından asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
  
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: SABRİ KARA

ulusal.com.tr

Etiketler; #2018 asgari ücret #Asgari ücret
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