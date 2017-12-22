Asgari ücret görüşmelerinde işveren, işçinin 1.893 lira teklifinin Türkiye gerçeklerine uygun olmadığını iddia etti. Asgari ücrete yapılacak zam için bugün 3’üncü toplantı yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantıda işveren tarafı önerilerini işçi ve hükümet temsilcilerine sundu

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Milyonlarca emekçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri sürüyor.



Toplantıya işçiyi temsilen Türk-İş, işvereni temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve hükümet yetkilileri katıldı.



Türk-İş’in bu teklifine işverenler sıcak bakmadı.



Açıklamayı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç yaptı. Koç, sadece enflasyonun dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.



Birkaç teklifleri olduğunu söyleyen Koç “onların değerlendirilmesini istiyoruz” dedi.



Koç, işverene çalıştırdığı kişi başı verilen 100 lira desteğin kesilmemesi gerektiğini ifade etti.



Aralık ayının son haftasında bakanlıkta yapılacak son toplantının ardından asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: SABRİ KARA



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