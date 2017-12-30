2018’de asgari ücret bin 603 lira oldu. Milyonların beklediği asgari ücret görüşmelerinden yüzde 14 zam kararı çıktı. Karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda oy çokluğuyla belirledi. Türk-İş'ten ise "rakamın açlık sınırının altında olduğu" açıklaması geldi

Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret belli oldu. 1 Ocak itibariyle geçerli olacak rakam Resmi Gazete’de yayımlandı.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı son toplantı akşam saatlerine kadar sürdü. Müzakereler sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 2018 için yapılacak olan zam oranını açıkladı.



6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücrete yapılan zam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda oy çoğunluyla belirlendi.



"2018'DE ASGARİ ÜCRET: Bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir çalışanın eline 1.603 lira 12 kuruş, Evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir kişiye 1.633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu işçinin eline 1.656 lira 40 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu işçinin eline 1.679 lira 23 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin eline ise 1.709 lira 67 kuruş geçecek."



Bakan Sarıeoğlu, işverene devlet tarafından çalışan başına ödenen 100 liralık asgari ücret desteğiyle ilgili konuya da açıklık getirdi.



Toplantının hemen sonrasında rakama tepki gösteren Türk-İş Konfederasyon'undan bir açıklama geldi. Genel Başkan Ergün Atalay, belirlenen ücretin açlık sınırı altında olduğunu söyledi.



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: SABRİ KARA



ulusal.com.tr