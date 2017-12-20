2018 bütçe tasarısı görüşmelerinde sona geliniyor. Bakanlık ve kurumların bütçesine ilişkin yapılan görüşmeler bugün bitecek, 22 Aralık'ta ise oylama yapılacak. İktidar yeni yıl bütçesinin büyümeyi hedeflediğini savunuyor. Muhalefet ise üretime değil tüketime dayalı bütçe hazırlandığı görüşünde.

762,8 milyar lira olarak öngörülen 2018 yılı bütçesinin görüşmelerinde sona geliniyor.



Bakanlık ve bağlı kurumların bütçesine ilişkin 11 Aralık Pazartesi günü başlayan görüşmeler 20 Aralık Çarşamba günü bitecek.



22 Aralık Cuma günü ise bütçe tasarısının tümü üzerinde partiler son görüşmelerini açıklayacak. Ardından da tasarının tümü üzerinde oylama yapılacak.



Hükümet kanadı, 2018 yılı bütçesinin büyüme, yatırım ve kalkınmayı hedeflediğini savunuyor.



Muhalefet ise hükümet ile aynı görüşte değil. Ana muhalefet partisi yeni yıl bütçesinin üretime dayalı olmadığını, borçlanma ve faizcilere yarayacağı görüşünde.



Bütçeye ilişkin Ulusal Kanal'a konuşan CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, KOSGEB'in işletmelere yaptığı 50 bin lira faizsiz para desteğini hatırlattı. Sayıştay, KOSGEB'in bu paraları dağıtırken usulsüzlük yaptığını tespit etmişti.



Vergi zamlarına dikkat çeken MHP de “Mali disiplin için harcamalar kısılmalı” uyarısı yaptı.







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