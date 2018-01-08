Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memurlar ve emeklilerinin Ocak ayı zammı belli oldu. Emeklilere yapılan toplam zam oranı 5. 69 oldu, enflasyon oranı yapılan zammın çok üzerinde gerçekleşti. Peki 2018 yılında emekli maaşları ne kadar oldu

Memurların, emeklilerin gözü kulağı Aralık ayı enflasyonunda idi.



Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2018 yılında emekli zammı ne kadar, 2018 memur zammı ne kadar soruları yanıtını buldu.



Memur ve emeklilere enflasyon farkı zammı yüzde 1,69 oldu.



EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?



En yüksek memur maaşı:11 bin 81 TL



En düşük memur maaşı 2 bin 893 TL



En düşük emekli memur maaşı 1.910



En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) 939



En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) 1.545



En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı 1.144



Emekliler, memurlar oturdu, hesapladı, yazdı çizdi ama evdeki hesap yine çarşıya uymadı.



Yükselen enflasyon oranıyla görünürde maaşlar dengelendi ama emeklilerin beklentilerini karşılamadı.



Memur emeklisi, işçi emeklisi, çoğu maaşlarının enflasyonla başa çıkamadığını söylüyor.



Kimisi de Allah'a şükür neyimize yetmiyor diyor.



ulusal.com.tr