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2018 emekli maaşları ne kadar oldu? İşte emekliye yapılan toplam zam oranı

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memurlar ve emeklilerinin Ocak ayı zammı belli oldu. Emeklilere yapılan toplam zam oranı 5. 69 oldu, enflasyon oranı yapılan zammın çok üzerinde gerçekleşti. Peki 2018 emekli maaşları ne kadar oldu

2018 emekli maaşları ne kadar oldu? İşte emekliye yapılan toplam zam oranı

Memurların, emeklilerin gözü kulağı Aralık ayı enflasyonundaydı. Yılın son ayında açıklanan enflasyona ile anflasyon farkı zammı doğdu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli zammı ne kadar memur zammı ne kadar soruları yanıtını buldu. 

Memur ve emeklilere enflasyon farkı zammı %1,69.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En yüksek memur maaşı:11 bin 81 TL 

En düşük memur maaşı 2 bin 893 TL 

En düşük emekli memur maaşı 1.910

En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) 939

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) 1.545

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı 1.144

Emekliler, memurlar oturdu, hesapladı, yazdı çizdi ama evdeki hesap yine çarşıya uymadı. 

Yükselen enflasyon oranıyla görünürde maaşlar dengelendi ama emeklilerin beklentilerini karşılamadı.

Memur emeklisi, işçi emeklisi, çoğu maaşlarının enflasyonla başa çıkamadığını söylüyor. 

Kimisi de Allah'a şükür neyimize yetmiyor diyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #2018 emekli zam oranı #2018 emekli maaşları
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