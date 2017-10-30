Bugün de saat 11'de mesaiye başlayan komisyonda tasarısının tümü üzerinde görüşmeler yapılıyor. Görüşmelerde aynı zamanda Sayıştay tezkereleri de ele alınıyor.
2018 yılı bütçesi için gider 762,8 milyar lira, gelirse 696,8 milyar lira olarak öngörülüyor. Bütçe açığının da 65,9 milyar lira olması hedefleniyor.
2018'de en çok pay ise yüzde 18 ile eğitimin olacak. Bu kapsamda eğitime 134 milyar lira kaynak ayrılacak.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin bugün tamamlanması, yarından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve bakanlıklarının bütçelerinin görüşülmesi hedefleniyor.
Bu görüşmeler komisyonda yaklaşık bir ay sürecek. Ardından da 2018 yılı bütçe tasarısı Aralık ayında Genel Kurula gelecek.
ulusal.com.tr