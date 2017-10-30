762,8 milyar lira olarak öngörülen 2018 yılı bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınmaya başladı. Geçen hafta Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın sunum yaptığı bütçe tasarısının bütünü üzerinde görüşmeler yapılıyor.

2018 bütçesi için Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ikinci mesai başladı. İlk mesai 25 Ekim'de Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bütçe tasarısını sunmasıyla başlamıştı.Bugün de saat 11'de mesaiye başlayan komisyonda tasarısının tümü üzerinde görüşmeler yapılıyor. Görüşmelerde aynı zamanda Sayıştay tezkereleri de ele alınıyor.2018 yılı bütçesi için gider 762,8 milyar lira, gelirse 696,8 milyar lira olarak öngörülüyor. Bütçe açığının da 65,9 milyar lira olması hedefleniyor.2018'de en çok pay ise yüzde 18 ile eğitimin olacak. Bu kapsamda eğitime 134 milyar lira kaynak ayrılacak.Bütçe tasarısına göre, savunma ve güvenlik alanı için 18,7 milyar lira, sağlık içinse 127 milyar lira harcama planlanıyor.Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin bugün tamamlanması, yarından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve bakanlıklarının bütçelerinin görüşülmesi hedefleniyor.Bu görüşmeler komisyonda yaklaşık bir ay sürecek. Ardından da 2018 yılı bütçe tasarısı Aralık ayında Genel Kurula gelecek.