2018 yılında Türkiye ekonomisini neler bekliyor? Yüzde 11'lik büyüme rakamı gerçek mi? Enflasyon neden düşürülemiyor? Türkiye Sanayici ve İşinsanları Derneği ile Koç üniversitesi ile birlikte İstanbul'da düzenledi. Panelde ekonomik sıkıntılar ve çözüm önerileri tartışıldı.





İstanbul'da düzenlenen "2018 yılında Türkiye Ekonomisi" panelinde, ekonomik sorunlar tartışıldı.



Açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, dış borç ve enflasyon rakamlarına dikkat çekti.



Kaleağası, küresel rekabet sıralamasını hatırlattı. Türkiye'nin gerilediğini söyledi.



Açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Ekonomistler, Türkiye'deki büyüme ve enflasyon rakamlarını değerlendirdi.





HABER: DENİZ ADALI

ulusal.com.tr Türkiye Sanayici ve İşinsanları Derneği ile Koç Üniversitesi ortaklaşa panel düzenledi.İstanbul'da düzenlenen "2018 yılında Türkiye Ekonomisi" panelinde, ekonomik sorunlar tartışıldı.Açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, dış borç ve enflasyon rakamlarına dikkat çekti.Kaleağası, küresel rekabet sıralamasını hatırlattı. Türkiye'nin gerilediğini söyledi.Açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Ekonomistler, Türkiye'deki büyüme ve enflasyon rakamlarını değerlendirdi.