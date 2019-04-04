2019 4A 4B 4C SSK Sosyal Güvenlik Kurumu SGK en düşük emekli maaşı ne kadar? Emekliden devletin cebine giren para ne kadar? Emekli olduktan sonra rapor parası nasıl alınır
Türkiye'deki en düşük emekli maaşının ne kadar olduğuna yönelik haberler merakla araştırılıyor. Peki 2019 4A 4B 4C SSK Sosyal Güvenlik Kurumu SGK en düşük emekli maaşı ne kadar? Emekliden devletin cebine giren para ne kadar
EKONOMİ 13.09.2019, 16:55
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye'deki en düşük emekli maaşını belirtti.
Ülkemizde en düşük emekli maaşının bin lira olduğu kaydedildi.
Sigortalı çalışan bir emekliden dolayı cebine giren para ise bin bir lira 21 kuruş olduğunu belirtti.
EMEKLİLİK SONRASI RAPOR
Emekli olduktan sonra çalışan işçi hastalandığında yada rapor aldığında kendisine geçici iş göremezlik yani rapor parasının ödenmediği ifade edildi.
Ancak iş kazası yada meslek hastalığında ödeneceği kaydedildi.
ulusal.com.tr
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