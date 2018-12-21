Türk-İş ve Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret beklentisini açıkladı. 2019'da asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmelerinin 3. toplantısı Türk-İş’te yapıldı. Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu, ağır işler için bir işçinin asgari geçim tutarını 2 bin 213 Lira 40 Kuruş olarak açıkladı. Türk İş, bir işçinin yaşam maliyetini, 2 bin 385 Lira olarak açıklamıştı.

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari geçim tutarı açıklandı.



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki üçüncü toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı.



Toplantı öncesi söz alan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ”Talebimizin altında olursa imzalamayız’ açıklaması yaptı.



Başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptığı toplantıda işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yaptı.



Asgari ücreti belirlemede kritik öneme sahip Türkiye İstatistik Kurumu’nun rakamları bu toplantıda komisyona sunuldu.



Türkiye İstatistik Kurumu bu yıl masaya ağır, orta ve hafif işçi statüsündeki çalışanlara yönelik 3 ayrı rakamla geldi.



Ağır statüdeki bir işçinin asgari geçim tutarını 2 bin 213 lira 40 kuruş, Orta statüdeki işlerde çalışan bir kişinin geçim tutarı bin 978 lira 80 kuruş, ‘hafif’ statüde çalışanlar için ise bin 841 lira 40 kuruş olarak belirlendi.



Komisyona sunulan rakamların tartışıldığı toplantının ardından işçi, işveren ve bakanlık heyetlerinin temsilcileri birer açıklama yaptı.



Komisyonda ilk kez yer alan asgari ücretli Gülden Görmez ise bu toplantıya oğlu ile katıldı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonunu oluşturan işçi, işveren ve bakanlık heyetleri önümüzdeki hafta son kez bir araya gelecek.



Son görüşmenin ardından 2019’da geçerli olacak asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.





HABER: TANSEV KARA

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