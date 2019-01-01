2019'da Türkiye ekonomisini nasıl bir tablo bekliyor? Enflasyon, faiz, döviz kuru yine en çok konuşulan konular olacak gibi gözüküyor. Ekonomist Devrim Zelyut, yeni yılı değerlendirdi. Zelyut, büyüme rakamlarındaki düşüşe dikkat çekti.

Enflasyon, faiz, döviz kuru... 2018'de en çok konuşulan ekonomi terimleri oldu. 2019'da ekonomide yine bu tanımlar öne çıkacak.



Zelyut, "Kur, faiz, enflasyon, 2019 yılında da yine bu terimleri ne yazıkki konuşmaya devam edeceğiz." dedi.



Türkiye'nin özellikle enflasyonla başı dertte. Ekonomide yılın ilk yarısında "sıkıntılı bir süreç" bekleniyor.

Zelyut, "Gelen veriler ne yazıkki pek iç açıcı değil. Bunlar bizde imallatta bir daralma olduğunu gösteriyor. Enflasyon da buna bağlı olarak yukarıya doğru bir süre daha çıkacak gibi. İlk 6 ay biraz sıkıntılı gözüküyor. Son 6 ayı da sıkıntılı geçer diye düşünüyorum." diye konuştu.



Yeni yılda büyümedeki küçülme ise kur krizinin önüne geçebilir.

"Benim şahsi tahminim 2019'da kurdan ziyade büyümeyi konuşacağız. Kuru bir şekilde yine o en çok kullandığımız terimlerden biri olan faizle baskıladık. Şu an faizler gerçekten çok yukarıda olduğu için kurda pek bir hareket görmüyoruz." dedi.



2019'da Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırması bekleniyor. Bu durum kurlarda yükselmeye neden olabilir. Ancak uzmanlar faiz kararının dolarda ciddi bir etki yaratmayacağı görüşünde.

"Faiz artırımları yapılırsa elbetteki Amerika'daki faizlerin yükselmesi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden Birleşik Devletlere bir fon kaçışını doğruyor." diye konuştu.



Ekonomist Devrim Zelyut, ihracat ve ithalat rakamlarını da değerlendirdi.

"İthalatın düşmesinin sebebi dün üretemediğimiz bazı malları bugün Türkiye'de ürettiğimiz için düşmüyor. İhracatın artması da tamamiyle kurların yükselmesinden dolayı bir şekilde bir avantaj ele geçirdik. Firmalarımız stoklarını şu an kullanıyor ve bunlara dayanarak üretim yapıyor. Üretemediğimiz şeyleri burada üretirsek ve buna bağlı olarak ithalat düşerse o zaman bunu bir başarı olarak görebiliriz bence." dedi.





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