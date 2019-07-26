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2019 fındık taban fiyatları açıklandı

Üreticinin merakla beklediği fındık taban fiyatları açıklandı. Kabuklu Giresun fındığı fiyatı 17 lira, levantan fındığın fiyatı ise 16,5 lira olarak belirlendi. 20 liranın üzerinde taban fiyatı bekleyen üretici ise yine mağdur oldu. Açıklanan rakamlar fındık tüccarları ve ithalatçılarına yaradı.

2019 fındık taban fiyatları açıklandı
Hükümet fındık taban fiyatı için son noktayı koydu. Kabuklu fındık için taban fiyatı 17 lira olarak belirlendi. 

Levant fındığı ise 16 lira 50 kuruş olarak açıklandı. 

Bu rakamlar üreticiyi isyan ettirdi. Çünkü açıklanan fiyat fındığın maliyetini bile karşılamıyor.

Yani 20 liranın üzerinde fiyat beklentisi olan üreticinin cebi yine boş kalacak. Maliyetini bile karşılayamayan 500 bine yakın üretici mağdur olacak. 

Üretici malını yok fiyatını verirken fındık tüccarları ve fındık ithalatçılarının yüzü gülecek. 

Düşük fiyat ile alım yapacaklar yıl sonuna doğru kasasını dolduracak. 

FİSKOBİRLİK piyasadan çektirilerek yerine TMO'nun getirilmesi ile başlayan sorunlar katlanarak devam ediyor. 


ulusal.com.tr
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