banner1002
Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden 3 il için kar yağışı uyarısı
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı

2019 kıdem tazminatında gelir vergisi iadesi almak için nasıl nereye başvuru yapılır hangi belgeler gerekli

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar gelir vergisi iade almak için nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor. Peki başvuru için hangi belgeler gerekli

2019 kıdem tazminatında gelir vergisi iadesi almak için nasıl nereye başvuru yapılır hangi belgeler gerekli

Gelir Vergisi Kanunu'na ilişkin bazı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatından Gelir Vergisi kesilen işçiler mahkemeye gitmezse vergi kesintisini iade alabilecekler. Futbol kulüpleri ve organizasyonunda görevli tüzel kişiler de Katma Değer Vergisi'yle Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak. Peki gelir vergisi iadesi almak için yapılan değişiklik ne, iade için hangi belgeler gerekli

KIDEM TAZMİNATI DEĞİŞİKLİĞİ

"GEÇİCİ MADDE 89 – 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #kıdem tazminatı #Resmi Gazete #iade almak için başvuru
İlişkili Haberler
Kıdem tazminatında vergi iadesi! Gelir vergileri nasıl geri iade alınır? İkale sözleşmesi nedir 2019
Kıdem tazminatında vergi iadesi! Gelir vergileri nasıl geri iade alınır? İkale sözleşmesi nedir 2019
Kıdem tazminatında gelir vergisi iadesi için düzenleme yapıldı. Peki vergiler nasıl geri alınır, ikale sözleşmesi nedir? İş çıkışı ödenen paranın vergisi iade edilecek. SGK uzmanı Erhan Nacar, sözleşmeye dair, "Bu, aslında hem işvereni hem de işçiyi bağlayan bir sözleşmedir. Dolayısıyla iki taraf da istedikleri zaman terk edebilirler. Çünkü çıkarlar doğrultusunda ikale hareket ediyor. Bugüne kadar genellikle işverenin lehine olduğu görülse de mahkeme açıldıktan sonra her zaman işçi kardeşlerimizin de kazandığı söz konusu görülmüştür. İkale sözleşmesi aslında mahkeme açıldıktan sonra çalışan kesimin mahkemeleri kazanmasına sebep olmuştur" dedi
2019 Kıdem tazminatında gelir vergisi iadesi için başvuru nasıl yapılır, nereye başvurulacak
2019 Kıdem tazminatında gelir vergisi iadesi için başvuru nasıl yapılır, nereye başvurulacak
Kıdem tazminatına yeni düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle geçmişte ödenen vergiler geri alınacak. Kıdem tazminatında vergi iadesi nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Uzmanı Erhan Nacar, CNN Türk ekranlarında "Hak sahibi vergi iadesi için dilekçe verecek" bilgisini paylaştı
Kıdem tazminatında vergi iadesi nasıl geri alınır? İkale sözleşmesi nedir ne işe yarar
Kıdem tazminatında vergi iadesi nasıl geri alınır? İkale sözleşmesi nedir ne işe yarar
Meclis’te kabul edilen torba kanun ile kıdem tazminatından gelir vergisi kesilen işçiler, mahkemeye gitmeksizin vergi iadesi alacak. Peki vergi iadeleri nasıl geri alınacak? ikale sözleşmesi nedir?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.