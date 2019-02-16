Kıdem tazminatına yeni düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle geçmişte ödenen vergiler geri alınacak. Kıdem tazminatında vergi iadesi nasıl yapılır? Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Uzmanı Erhan Nacar, CNN Türk ekranlarında "Hak sahibi vergi iadesi için dilekçe verecek" bilgisini paylaştı

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Uzmanı Erhan Nacar şu bilgileri verdi:



"İşçi ve işverenler arasında bir sözleşme yapılıyor. Bu durumda hem işçi hem işveren istedikleri zaman bu iş sözleşmesinden vazgeçebiliyorlar. Anlaşmazlık olduğunda ozaman kendileri mahkemeye gidip başvurabiliyorlar. İşte 27 Mart 2018'den önce bu anlaşmazlık dışında olanlar, mahkemeye gidenleri çok sevindiren bir haber. Aslında binlerce vatandaşı, işçi ve işvereni ilgilendiren bir olay. Mahkemelerde hem oldukça bir yoğunluk vardı, bir meşguliyet oluşturuyordu. Oysa işçilerin bir hakkıydı bu. İşçiler gittiklerinde mahkemelerde kazanıyorlardı. Artık dava açanlar istedikleri zaman mahkememelerden feragat edebilecek.



Şu anda mahkemeye devam ediyor. Mahkemeleri devam edenler, feragat ettiklerine dair dilekçeleri ve mahkenin de düşürüldüğüne dair o belgeyle beraber başvurduklarında gidip paralarını alabilecekler."



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