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2019 şubat tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 0,7 geriledi

2019 şubat tüketici güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %0,7 oranında azaldı; Ocak ayında 58,2 olan endeks Şubat ayında 57,8 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 75,2 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 77,1 iken, Şubat ayında %2,4 oranında azalarak 75,2 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 75 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ocak ayında 76,5 iken, Şubat ayında %2 oranında azalarak 75 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 59 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ocak ayında 60,9 iken Şubat ayında %3,1 oranında azalarak 59 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ocak ayında 18,3 iken, Şubat ayında %20,2 oranında artarak 22 oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tüketici güven endeksi
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