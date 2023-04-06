Hesaplarınızı kontrol edin! Milyonlarca lira ödeme hesaplara yattı
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2022 yaş çay destekleme bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay destekleme bedelleri ile ilgili çalışmaların tamamlandığı belirtildi.
Geçen yıla ait yaş çay destekleme bedeli olarak 379 milyon 113 bin 32 liranın üreticilerin banka hesaplarına bugün aktarıldığı vurgulanan açıklamada, "Üreticilerimiz 7 Nisan Cuma günü hesaplarındaki paraları çekebileceklerdir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu AjansıDeprem bölgesinde mobil hat kararı Bakanlık duyurdu: Ödemeler 14-19 Nisan'da yapılacak! Emekli aylığı düzenlemesi Resmi Gazete'de İşte çalışan EYT'lilerin net maaşı