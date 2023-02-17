2022 yılı son çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Dördüncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı. İşsiz sayısı 2022 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 148 bin kişi arttı, 3 milyon 583 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesine yükseldi.



Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan arttı, yüzde 19,2 oldu



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 0,1 puanlık azalış ile yüzde 20,8 oldu.



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı tüketimin yoğun olduğu hizmet sektöründe 356 bin kişi arttı. Tarım sektöründe ise 62 bin kişi, sanayi sektöründe 90 bin kişi, inşaat sektöründe 57 bin kişi artış gösterdi.