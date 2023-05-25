İşsizlere ve ev hanımlarına 1600 TL destek!

Aile destek programı ödemesi alanların yapılan açıklamaya göre desteğin uzatılacağı ve kapsamının genişletileceği bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

CNN Türk ekranlarında bir röportaj veren Bakan Yanık, vatandaşlık maaşı ile geliri belirli bir seviyenin altında kalan vatandaşlara tamamlayıcı sosyal yardım kapsamında ek ödeme yapılacağını ve tüm ailelerin gelirlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılacağını söyledi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

Aile destek programında gelir şartı var:

• 450 TL ve altı 1.250

• 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı 1.100

• 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı 950

• 1372,30 TL üzeri - 2.835,60 TL’den az 850

Bu ödemelere ek olarak çocuk sayısına göre ödeme yapılıyor. Yukarıdaki ödemelere ek olarak çocuk sayısına göre yapılan ödeme miktarı da şu şekilde:

• 1-2 çocuklu hanelere 350

• 3 çocuklu hanelere 450

• 4 çocuklu hanelere 550

• 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650

EV HANIMLARINA VE İŞ ARAYANLARA DESTEK ÖDEMESİ

Söz konusu destek ödemesi genellikle ev hanımlarına ve iş arayan, geliri olmayan ya da çok az olan vatandaşlara veriliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Söz konusu sosyal yardım ödemesinin başvurusu ise hala devam ediyor. Başvuru yapmak isteyenlerin internet üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir. E-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor.