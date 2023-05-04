Asgari ücrette 3 olası senaryo! Tüm veriler o rakamı işaret ediyor

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon rakamlarının ise kuvvetle muhtemelen yüzde 21,43-26,61 aralığında olması bekleniyor. Refah payı ile dikkate alındığında asgari ücret zammı için 3 formül öne çıktı. Birinci seçenek yüzde yüzde 25 zam formülü. İkinci seçenek yüzde 30 üçüncü seçenek de yüzde 35 oldu.

Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Burada işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsilen TİSK'in görüşleri alınarak taslak çalışmalar yapılıyor.