Asgari ücrette 3 olası senaryo! Tüm veriler o rakamı işaret ediyor
"2023 asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu Temmuz ayında yanıt bulacak. Tüm gözler Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı Temmuz ayına çevrildi. İşte Asgari ücrette tüm veriler...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU HAZİRAN’DA TOPLANACAK
Sabah.com.tr'den Mete Dirice'nin haberine göre; Tüm gözler Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı Temmuz ayına çevrildi. Tıpkı emekli ve memurlar gibi bu yıl da Temmuz’da ara zam alacak milyonlarca asgari ücretli çalışan, yeni maaşlarını hesaplamaya başladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanacağı Temmuz ayı öncesi toplanacak. Haziran ayında işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyonu uzlaşma müzakereleri yürütecek. Bakanlık şimdiden saha çalışmalarıyla TÜİK'in verilerini destekleyen saha çalışmalarını gerçekleştiriyor.
EN DÜŞÜK ZAM ORANI BELLİ OLDU
Nisan ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık rakamlar netleşti. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15,21 oldu. 4 aylık kesinleşen enflasyonun belli olmasıyla asgari ücrete de en az yapılacak zam oranı netleşmişti. Böylece yüzde 8.506 TL olan net asgari ücret şimdiden 9.799 TL olarak hesaplandı.
2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon rakamlarının ise kuvvetle muhtemelen yüzde 21,43-26,61 aralığında olması bekleniyor. Refah payı ile dikkate alındığında asgari ücret zammı için 3 formül öne çıktı. Birinci seçenek yüzde yüzde 25 zam formülü. İkinci seçenek yüzde 30 üçüncü seçenek de yüzde 35 oldu.
Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Burada işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsilen TİSK'in görüşleri alınarak taslak çalışmalar yapılıyor.
YÜZDE 25 FORMÜLÜ
Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 25 zam yapılması durumunda net ücret 10.633 TL brüt ücret ise 12.510 TL olacak.