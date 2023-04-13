2023 Asgari ücret temmuz zammı netleşti

ZAMLI ASGARİ ÜCRET HESAPLARI

• Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 207 lira,

• Yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 57 lira, brüt 13 bin 10 lira,

• Yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.