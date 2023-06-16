2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz-Aralık ayları arasında geçerli olacak asgari ücret ara zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonla netleştirilecek. İlk toplantının sona ermesinin ardından asgari ücret zammı için araştırmalar sıklaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, şu ifadeleri kullandı:

- Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek. Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak.

Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Birim: TL Mevcut 25% 30% 35% 40%

Brüt asgari ücret 10.008,0 12.510,00 13.010,40 13.510,80 14.011,20

SGK primi işçi payı 1.401,1 1.751,40 1.821,46 1.891,51 1.961,57

Net asgari ücret 8.506,8 10.633,50 11.058,84 11.484,18 11.909,52

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Asgari ücret için halen işverene işçi başına aylık 400 lira destek uygulanıyor. Asgari ücret desteği haziran ayında sona erecek. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Bakan Işıkhan ile görüşmede asgari ücret desteğinin artırılarak devam ettirilmesini istediklerini söyledi. TİSK önceki görüşmelerde de desteğin brüt asgari ücretin yüzde 6’sı oranında belirlenmesini istedi.