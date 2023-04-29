Emekli ve memura ek zam

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM GELİYOR

Emekli ve memur maaşlarına refah payı verilerek maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak yeni düzenlemeler yapılacak.

Öte yandan 2 kritik hesap, Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zammı için ipuçlarını verdi. Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak?

• SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı,

• Memur enflasyon farkı hesabı,

• Memur ve memur emeklisi zammı,

• Emekli ve memur maaşları hesabı,

• En düşük emekli ve memur maaşı hesabı,

• Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı ve ek zamlı zamlı tüm maaş hesapları 6 tabloda netleşti.