Emekli ve memura ek zam
Emekli ve memur maaşlarına ek zam şeklinde yansıyacak refah payı için geçtiğimiz dönemlerde yasal düzenlemeler yapılmıştı. Temmuz zammı için de benzer uygulamalar söz konusu olacak.
Emekli ve memur Temmuz zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz döneminde emekli ve memura refah payı için çalışmaların yapıldığını açıkladı. Emekli maaşı, memur maaşları ne kadar artacak?
EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM GELİYOR
Emekli ve memur maaşlarına refah payı verilerek maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak yeni düzenlemeler yapılacak.
Öte yandan 2 kritik hesap, Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zammı için ipuçlarını verdi. Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak?
• SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı,
• Memur enflasyon farkı hesabı,
• Memur ve memur emeklisi zammı,
• Emekli ve memur maaşları hesabı,
• En düşük emekli ve memur maaşı hesabı,
• Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı ve ek zamlı zamlı tüm maaş hesapları 6 tabloda netleşti.
EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ 6 AYLIK ENFLASYON ORANI KADAR OLUYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez olmak üzere TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Yani enflasyon burada doğrudan belirleyici oluyor.
MEMUR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR
Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.