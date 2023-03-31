Emekli promosyon kampanyaları yükseliyor! 10 bin TL'yi buldu
Birçok banka emekli promosyon tutarlarını güncelledi. "Güncel banka promosyonları ne kadar, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?" soruları ise gündemde yerini almaya devam ediyor.
Emekli banka promosyonları EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası yükseldi. En düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarıldı.
Bayram ikramiyeleri de yüzde 82 artışla 2000 TL oldu. Bununla beraber emekli promosyon kampanyalarında bankalar yeni müşteri edinimi için harekete geçti ve yeni emekli promosyon kampanyaları ile tutar 10 bin TL'yi buldu.
Emekli promosyon kampanyaları 10 bin liraya kadar çıkardı. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından özel ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncellemeye gitti.
ASGARİ EMEKLİ PROMOSYON TUTARI 3 BİN TL
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre; anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL olarak gerçekleşiyor.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL ödeme yapıyor.
Denizbank ise promosyon miktarını 10 bin TL'ye kadar çekti. İş Bankası'nda da promosyon tutarı 4.500 TL ila 7.500 TL arasında. QNB Finansbank ise 8.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.