2023 halka arz takvimi: Hangi şirketler halka arz olacak?

2023 yılında halka arz olacak ve yatırımcısı ile buluşacak şirketleri bu yazımızın devamında sizlerle paylaştık. İşte 2023 yılında halka arz olacak şirketler

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2023 halka arz takvimi: Hangi şirketler halka arz olacak? - Resim: 1 1 6

ATAKEY PATATES GIDA HALKA ARZ OLACAK

Atakey Patates Gıda halka arzında 23,520,000 Lot pay dağıtılacağı açıklanmıştı. 

• Atakey Gıda halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Atakey Gıda halka arzında payların yüzde 18,50'si halka açık olacaktır.
• Atakey Gıda halka arzında toplamda 23,520,000 lot dağıtılacak. 
Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Atakey Gıda halka arzı 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.

 

2023 halka arz takvimi: Hangi şirketler halka arz olacak? - Resim: 2 2 6

EFOR ÇAY HALKA ARZ OLACAK

EFOR ÇAY halka arzında 35,000,000 Lot pay dağıtılacağı açıklanmıştı. 

• EFOR ÇAY halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• EFOR ÇAYHalka arzında payların yüzde 20,59'u halka açık olacaktır.
• EFOR ÇAYhalka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılabilir.

2023 halka arz takvimi: Hangi şirketler halka arz olacak? - Resim: 3 3 6

 KALE SERAMİK HALKA ARZ OLACAK

Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin 109.390.465 adet payı, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek.Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin 109.390.465 adet payı, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edileceği yatırımcısı ile paylaşıldı.

• Satışa Sunulacak Lot Miktarı; 109.390.465

• Halka Arz Yöntemi; Eşit dağıtım

• İşlem Göreceği Pazar; BİST Yıldız Pazar

• Halka Arz Kodu; #KALES kodu ile işlem görecek

 

2023 halka arz takvimi: Hangi şirketler halka arz olacak? - Resim: 4 4 6

OFİS YEM HALKA ARZ OLACAK

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arzında toplamda 22,750,000 lot dağıtılacağı açıklanmıştı.

• Ofis Yem halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Ofis Yem halka arzında payların yüzde 15,56'isıhalka açık olacaktır.
• Ofis Yem halka arzında toplamda 22,750,000 lot dağıtılacak.
• Ofis Yem  halka arzında T1-T2 bakiye kullanılabilecek.