Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bayrama kısa bir süre kalan Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ücreti gündeme gelen konulardan birisi oldu. Pei, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar yatacak?
Yılın ilk emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı sebebiyle nisan ayında yatırılmıştı. Kurban Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle gözler Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yatırılma tarihine çevrildi. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran’da başlayacak ve 1 Temmuz’da sona erecek.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuştu. Bayramdan iki gün önce yatırılan ikramiyelerin Kurban Bayramı için de benzer tarihlerde yatırılacağı öngörülüyor.
Buna göre 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran Cuma günü sonrası hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/galeri-kurban-bayrami-ikramiyeleri-2023-kurban-bayrami-emekli-ikramiyesi-ne-kadar-ne-zaman-yatacak-42271412/1