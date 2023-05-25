2023 Nisan ayı Tüik verilerine göre kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı
Otomobil alırken kararsız kalırız belki ilk arabamız olacaktır. İşte sizinle birlikte Tüik verilerine göre nisan ayı otomobillerin marka dağılımına bakalım...
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FİAT - %17,5
Tüik 2023 Nisan ayı verilerine göre %17,5 ile en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller istatistiklerinde Fiat marka araç ilk sırada yer alıyor.
RENAULT - %10,0
Tüik 2023 Nisan ayı verilerine göre %10,0 ile en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller istatistiklerinde Renault marka araç ikinci sırada yer alıyor.
PEGAUT - %8,2
Tüik 2023 Nisan ayı verilerine göre %8,2 ile en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller istatistiklerinde Pegaut marka araç üçüncü sırada yer alıyor.