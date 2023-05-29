Asgari ücrette zam takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni asgari ücretin tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilileri bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Yeni Kabine'nin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için düğmeye basılacak.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME TAKVİMİ

• YSK kesin sonuçları açıklayacak

• Kabine'nin belirlenmesi ve yemin süreci

• Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak

• 3 veya 4 toplantı yapılacak

• Uzlaşma sonucu ortaya çıkan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak

TEMMUZ ZAMMI 4 MADDE DE ŞEKİLLENECEK

• Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek

• Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak

• Büyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak

• Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu haziran ayında toplanacak ve uzlaşma müzakerelerini yürütecek. Bakanlık şimdiden optimum asgari ücretin tespit edilmesi için TÜİK'in verilerine destek olacak anket ve benzeri saha çalışmalarını gerçekleştiriyor.

500 DOLAR ASGARİ ÜCRET PAZARLIKTA ALT SINIR OLACAK

Asgari ücret tespit edilirken, işçi tarafını temsilen TÜRK-İş talep ettiği rakamı, TİSK verebileceği rakamı belirtecek. Taraflar ellerindeki verileri masaya yatıracak. Hükümet burada hakem rolü üstlense de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek, alım gücü artırılacak' talimatıyla işçiye daha yakın taraf olacak. Yeni dönemin anahtarı sosyal devlet anlayışının güçlendiği ve milli gelir artışlarının tabana yayılması olacak.

Burada 500 dolarlık bir alım gücü kritik bir alt sınır olarak dikkat çekiyor. Yeni asgari ücretin bir refah payı ile belirlenmesi ve yüzde 20-23 6 aylık beklenen enflasyon rakamları dikkate alındığında yüzde 30-35 zam formülü ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/son-dakika-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-zam-takvimi-netlesti-cumhurbaskani-erdogandan-temmuz-2023-talimati