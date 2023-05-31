Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Temmuz ayının gelmesi ile birlikte yapılacak olan ara zamla evde bakım maaşlarının ne kadar olacağı merak edildi. Peki, Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Evde bakım maaşı ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan ödemeler, 2023 Ocak zammı ile birlikte 4 bin 337 TL'ye çıkarıldı. Peki, Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ara zammı hakkında şu ifadeleri kullandı:
- En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz.
MEMUR ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu. Memur ve emekli maaşlarında şimdiye kadar yüzde 6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.
2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri 2023 Ocak zammıyla 4 bin 337 TL'ye yükseltilmişti. Bu ödemelerin ne kadar olacağı henüz netleşmedi. 4 aylık enflasyon ortalamasına göre, 6 aylık enflasyon ile ortaya çıkacak Temmuz zammının refah payı hariç yüzde 21,13 ile yüzde 23,70 arasında olması bekleniyor. Evde bakım maaşları ise enflasyon oranlarının açıklanması sonrası belli olacak.