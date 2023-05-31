Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak?

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri 2023 Ocak zammıyla 4 bin 337 TL'ye yükseltilmişti. Bu ödemelerin ne kadar olacağı henüz netleşmedi. 4 aylık enflasyon ortalamasına göre, 6 aylık enflasyon ile ortaya çıkacak Temmuz zammının refah payı hariç yüzde 21,13 ile yüzde 23,70 arasında olması bekleniyor. Evde bakım maaşları ise enflasyon oranlarının açıklanması sonrası belli olacak.