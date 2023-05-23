2023 Kurban kesim fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

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2023 Kurban kesim fiyatları ne kadar? - Resim: 1 1 3

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. 

2023 Kurban kesim fiyatları ne kadar? - Resim: 2 2 3

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

- Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz.

2023 Kurban kesim fiyatları ne kadar? - Resim: 3 3 3

İşte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Twitter üzerinden paylaşımı...

Kaynak: DHA